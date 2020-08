Il Mattino - Allan, Luperto e Meret tre possibili cessioni per il Napoli

Secondo quanto riportano i colleghi de Il Mattino, restano poi tutte aperte le piste in uscita per Allan che ha molti estimatori tra le big europee. Oltre all’Everton, dove Ancelotti spinge per riabbracciare il mediano, anche Atletico Madrid e Borussia Dortmund hanno messo gli occhi sul brasiliano. Il Napoli ha fissato il prezzo, non inferiore ai 40 milioni, e questa potrebbe essere la settimana della verità per scoprire il futuro di Allan. In uscita anche Luperto (che piace al Genoa e al Parma), mentre Meret aspetta di scoprire i piani del Napoli per decidere se restare o se prendere un’altra strada.