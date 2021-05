Albiol: "Tornare a Napoli? Ho un altro anno di contratto, chissà! Lo scudetto dei 91 punti? La più grande delusione della mia carriera"

Ultime notizie Napoli - Raul Albiol, difensore del Villarreal ed ex Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Pensi un po': ha sfiorato lo scudetto con il Napoli che tutti aspettavano e invece ha portato a casa l'Europa League più inaspettata.

De Laurentiis: quando lei andò via disse che, per una questione di età, gli aveva fatto un piacere.

Lo sa che sta pensando al suo ritorno?

«Mi fa piacere, sono contento, ma una cosa del genere mi sembra difficile. La mia è stata una scelta di vita: se non fosse stato il Villarreal, non avrei lasciato Napoli. Abbiamo scelto la famiglia, gli amici, casa nostra: alla mia età ragiono giorno per giorno, e oggi dico che voglio godermi la Champions in una società che mi ha voluto fortemente e mi riempie d'affetto. Ho un altro anno di contratto e poi... boh. Chissà»