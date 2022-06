Affare Deulofeu-Napoli a rischio? CorSport: Mertens potrebbe stravolgere tutto in extremis

Calciomercato Napoli - Mertens blocca Deulofeu. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport la trattativa Deulofeu è in fase di stallo. Motivo? Perchè ci sarebbero ancora degli spiragli per Dries Mertens. Il belga vuole giocare ancora nel Napoli ma per il momento non ci sono state controfferte. Per il momento tutto questo tiene congelata la trattativa con l'Udinese.

Mertens

Affare Deulofeu bloccato da Mertens?

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport