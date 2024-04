Prossimo allenatore Napoli: ADL pronto ad accoglierlo, la scelta è fatta

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis sembra aver fatto la sua scelta per quanto riguarda il prossimo allenatore del Napoli, ci sono ora contatti con l'entourage da parte del patron azzurro in vista della rivoluzione che ci sarà per il Napoli.

Allenatore Napoli: la scelta di De Laurentiis tra Conte e Pioli

Nemmeno il derby può cambiare il destino di Stefano Pioli che è segnato dall'addio al Milan con un anno d'anticipo rispetto il contratto. Ecco che allora diventa proprio lui il primo nome indicato per arrivare sulla panchina del Napoli. L'idea Pioli ha iniziato a stuzzicare la fantasia di De Laurentiis già nei mesi scorsi, quando ha provato a lanciare qualche amo qua e là per sondare il terreno. Primi approcci che sul momento non hanno trovato terreno fertile, perché nella testa di Pioli c'era forte un solo pensiero: il Milan. Erano andati a vuoto, quindi, i sondaggi di De Laurentiis con l'entourage dell'allenatore.

Adesso tutto è cambiato come riporta Il Mattino. Quegli approcci esplorativi dei mesi scorsi si sono intensificati nelle ultime settimane, quando il Milan si è allontanato dalla zona scudetto e giovedì scorso è stato addirittura sbattuto fuori dalla Roma dall'Europa League. Il segnale decisivo della rottura con il club rossonero è arrivato. Per questo De Laurentiis - che pure non ha mai accantonato del tutto la pista Conte - sta davvero pensando di virare con forza su Pioli.

Giovanni Manna sarà il ds e dovrà fare il mercato, ma innanzitutto dovrà scegliere il prossimo allenatore del Napoli insieme al presidente. Stefano Pioli arriverebbe dopo uno scudetto vinto con il Milan e due stagioni di alti e bassi. Quella di Antonio Conte non è una pista alternativa, ma di una pazza idea che solletica la mente del presidente De Laurentiis da ottobre. Un sogno che al momento sembra essere proibito, motivo per il quale De Laurentiis è pronto ad accogliere Stefano Pioli.