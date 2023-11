ADL ha richiamato Conte, secca la risposta dell'ex CT: le ultime

Tra i nomi che possono sostituire Rudi Garcia sulla panchina del Napoli, dopo averlo visto seduto accanto a De Laurentiis nella sconfitta con l'Empoli, c'è anche quello di Fabio Cannavaro ma, secondo quanto riporta Il Mattino, non è proprio così.

Antonio Conte

De Laurentiis ha richiamato Conte

Infatti, il quotidiano fa sapere che non c'è il suo nome nell'elenco e che in pole c'è Tudor dopo che De Laurentiis ha provato ancora una volta a far cambiare idea a Conte ma che ha sempre risposto 'no grazie' per le sue solite questioni familiari.

