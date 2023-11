ADL chiama a rapporto Garcia e staff: chieste spiegazioni, fiducia a tempo per il tecnico

Ultimissime Calcio Napoli - Tutti a rapporto a Castel Volturno. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, ieri Aurelio De Laurentiis ha convocato Rudi Garcia e buona parte del suo staff nell’ufficio.

Incontro ADL-Garcia dopo Napoli-Union Berlino

Per il momento non si profilano scenari di dimissioni o ribaltoni in panchina, tuttavia il presidente del Napoli ha chiesto spiegazioni sul momento che sta attraversando la squadra. Presenti al faccia a faccia anche il Ds Mauro Meluso e il capo dell’area scouting Maurizio Micheli. Per il momento fiducia al tecnico e ai suoi collaboratori, ma è chiaro che a decidere saranno i risultati. Fiducia conizionata pertanto, col presidente che si attende una risposta immediata già domenica contro l'Empoli. Anche perché all'orizzonte ci sarebbe la sosta e potrebbe accadere di tutto in caso di altro esito negativo.