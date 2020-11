Addio Maradona, dalla preghiera di Careca al "Non ce la faccio" di Bianchi: le reazioni a caldo di alcuni ex Napoli

Ultimissime notizie Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta le reazioni di Ottavio Bianchi e Antonio Careca alla notizia della morte di Maradona: "Se n’è andato il tempo, nient’altro: perché poi Diego resta lì, stampato nei vicoli e in quell’oscurità che ora rapisce, e mentre Napoli ondeggia nel suo dolore sordo, c’è un’emozione ch’esplode nella sua languida bellezza, nel fascino estremo d’un ricordo che soffocano Ottavio Bianchi e gli strappano via ogni parola. «Non ce la faccio». Fu così bella quell’epoca, attraversata sguazzando nelle pozzanghere e poi issandosi sino all’Olimpo degli dèi, e ci sono frammenti inestinguibili che adesso giacciono al fianco di Careca, smarrito, stravolto, rifugiatosi della «fede»: «Signore, il nostro Amico, Fratello Diego è partito per il tuo Regno, accoglilo a braccia aperte, era e sarà sempre speciale per tutti noi»".