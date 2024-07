Accelerata per Buongiorno, il Napoli vuole chiudere prima del ritiro

Calciomercato Napoli - Assalto Napoli per Buongiorno, ora si stringono i tempi. Il club azzurro vuole regalarlo a Conte prima del ritiro estivo così da potersi aggregare ai suoi nuovi compagni il prima possibile.

Calciomercato: Buongiorno-Napoli, ecco quando si chiude

Il capitano del Torino Alessandro Buongiorno è il primo obiettivo nella lista dei desiderata per il pacchetto arretrato azzurro. Il Napoli ha da tempo incassato il gradimento del giocatore e del suo entourage e si stanno perfezionando tutti i dettagli (contratto quinquennale a cifre quasi triplicate rispetto a quanto percepisce il 25enne all'ombra della Mole).

Dopo si andrà a parlare con il Torino e Cairo per il prezzo del cartellino. Il presidente (che l'aveva dichiarato incedibile) lo valuta 45 milioni di euro, ma il Napoli è pronto a sborsarne 35 escluso bonus. Come scrive Il Mattino, l'obiettivo è che l'operazione possa chiudersi prima della partenza del Napoli per il ritiro in modo da avere Buongiorno a disposizione già nella seconda sede di Castel di Sangro (dopo le sue vacanze post Europeo).