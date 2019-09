Abbonamenti Napoli, Gazzetta: negli ultimi 10 anni mai oltre le 20mila tessere! Non sono serviti gli ingaggi di Lozano e Llorente per convincere la gente

Negli ultimi 10 anni la campagna abbonamenti della SSC Napoli non è mai andata oltre le 20.000 tessere. Il numero maggiore, 17.000, è stato raggiunto nella stagione 2009-10, mentre il dato minore, 5.500, risale al campionato 2016-17. Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non c’è feeling tra la dirigenza e la tifoseria:

“Non sono serviti gli ingaggi di Lozano e Llorente per convincere la gente. L’unico settore sold out è la tribuna Posillipo. Diverso, invece, quello relativo ai settori popolari, ovvero le Curve A e B. In questo caso, la vendita procede a rilento. E qui la questione assume contorni diversi, nel senso che la fede per il Napoli non è assolutamente in discussione. Il problema sta nel rapporto tra queste frange del tifo e la società. Nei settori popolari non c’è partita dove non venga contestato il presidente, la scintilla tra le parti non è mai scoccata per vecchie ruggini”