A Verona ci saranno 30 gradi, Il Mattino: Canonico cambia dieta alla squadra, serve ottimizzare il recupero muscolare

Ultime calcio Napoli - Il caldo si fa sentire in questo nuovo inizio di campionato. A Verona, al fischio dell'arbitro, ci saranno 30 gradi.

Bentegodi

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

"Da oggi i segnali sono poco incoraggianti: perché a Verona ci saranno almeno 30 gradi all'orario di inizio del match. Il club azzurro ha cambiato i programmi, visti gli allentamenti delle misure restrittive: è in ritiro in un resort a Ospedaletto da ieri sera (la squadra rientrerà in nottata sempre a bordo di un aereo privato). L'orario di inizio impone un piano particolare: pranzo alle 12,45 e merenda alle 16,45. Raffaele Canonico e il nutrizionista della squadra, Vincenzo Monda, hanno elaborato una dieta che tiene conto sia delle alte temperature sia del fatto che si gioca ogni tre giorni. Obiettivo: ottimizzazione del recupero muscolare ed elettrolitico. Quindi, poche proteine ma tantissima frutta (in particolare l'avocado e frutti rossi), vitamina C, frutta secca, magnesio, bresaola, yogurt, crostata, spremuta, miele, riso venere ed integrale. Con l'idratazione che inizia dal primo mattino, fin dalla colazione con acqua e limone.