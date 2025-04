A Castel Volturno oggi è prevista un’invasione di tifosi! In casa Napoli c'è una parola d'ordine

Ultime notizie SSC Napoli - Nel weekend di Pasqua si è materializzata in maniera perfetta la combinazione dei sogni per i sostenitori azzurri: vittoria a Monza del Napoli e ko a Bologna dell’Inter. Era quello di cui la squadra di Conte aveva bisogno per agganciare gli avversari al comando della classifica, scrive Repubblica.

"È vietato fare calcoli ed è questa la parola d’ordine nel quartier generale di Castel Volturno, dove è in programma oggi la ripresa degli allenamenti ed è prevista un’invasione di tifosi: pronti a scendere in campo non solo in maniera virtuale accanto a Di Lorenzo e compagni"