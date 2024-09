20 anni di De Laurentiis a Napoli, tutte le promesse mantenute: ha fatto la storia

Napoli - Aurelio De Laurentiis fa parte della storia della SSC Napoli e in 20 anni di gestione è riuscito a mantenere tutte le grandi promesse fatte ai tifosi da quando arrivò quel 10 settembre 2004. De Laurentiis disse in un'intervista all'indimenticato Vittorio Raio sul "Mattino": «Punto alla serie A in due anni. Mi auguro che presto avvenga un processo di internazionalizzazione del Napoli. Rilanceremo la città anche attraverso il calcio. Chiedo al Napoli di rialzare la testa come deve fare la città. Napoli deve essere al centro del mondo».

Era il Napoli che dopo la rovente estate del fallimento si avviava verso il primo campionato in serie C della sua storia. La serie A arrivò in tre anni, il ritorno in Europa dopo sei. Promesse mantenute, come l'internazionalizzazione del Napoli attraverso un sano progetto aziendale impostato a prescindere dai paletti del Fair play finanziario dell'Uefa, disatteso da tanti club italiani e stranieri. «Io vi prometto di farvi divertire per i prossimi venti anni, se la salute mi accompagnerà, perché sono indipendente», le parole di De Laurentiis quando presentò Conte, a cui lasciò la scena a Palazzo Reale per illustrare il progetto di rilancio che parte dal riposizionamento ai vertici per poi raggiungere mete all'altezza del tecnico e del Napoli.