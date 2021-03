Hysaj e Mario Rui, l'agente: "Vari incontri col Napoli per il rinnovo di Elseid, ma senza trovare accordi. Per Mario Rui dipende dal prossimo allenatore. Veretout in azzurro? Impossibile"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Hysaj, Mario Rui e Veretout. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli, da qui alla fine della stagione, farà un gran finale di campionato ed andrà in Champions. Può lottare anche per il secondo posto, vincendo contro la Juventus si metterebbe a tre punti dal Milan. Gattuso ha dimostrato che il Napoli, se è al completo, può vincere ovunque. E' una squadra di grande valore e se non avesse avuto tutti quegli infortuni avrebbe lottato per lo scudetto. Paulo Fonseca accostato al Napoli? E' un signor allenatore, è molto bravo ed è stato sfortunato. E' arrivato in Italia in piena pandemia e non ha avuto la possibilità di lavorare come avrebbe potuto fare senza pandemia. S'è ritrovato in mezzo ad un cambio di proprietà, sta facendo un grande lavoro per me. La Roma è tra le squadre che gioca meglio, Fonseca è un allenatore dal profilo internazionale. Veretout? Rientrerà a disposizione alla ripresa del campionato, dopo la sosta sarà pronto e sono convinto che continuerà a far bene. Di Lorenzo? E' già importante che si stia giocando l'Europeo, c'è concorrenza tra terzini destri. In un anno e mezzo si è ritrovato in nazionale dall'Empoli. In silenzio ha sempre raggiunto i suoi obiettivi. Hysaj? Ho letto che Reja ha detto che Elseid è in un gran momento. Lui è sereno nonostante sia in scadenza, ha sempre avuto la fiducia di Gattuso ed è tornato ai livelli di quando giocava con Sarri. Sta dimostrando che anche senza il rinnovo del contratto sta continuando a fare bene il suo lavoro, viene pagato ed è riconoscente nei confronti del club e della città. Se a Napoli arrivasse un allenatore che fa la difesa a quattro Elseid potrebbe giovarne, ma dopo tanti anni e dopo tanti incontri fatti per rinnovare senza trovare l'accordo è giusto che il ragazzo cambi aria e vada ad affrontare nuove esperienze. Mario Rui? Ha rinnovato sei mesi fa ed ha voglia di restare a Napoli. Dipende dal club e da chi sarà il prossimo allenatore il suo futuro. Se arrivasse un tecnico che non riterrà Mario Rui adatto al suo gioco allora guarderemo altrove. Veretout? Sta bene alla Roma. Non seguirà Fonseca, è impossibile che vada al Napoli. Credo sia difficilissimo che Fonseca venga a Napoli. A me piacerebbe uno come Juric e non credo che il Napoli prenda allenatori alla Allegri, alla Sarri. Fonseca lo vedo più all'estero, io per il Napoli ci vedo meglio uno come Juric ed Italiano".