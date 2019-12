Zielinski a Sky: "Ancelotti è un grande allenatore, noi che siamo in campo dobbiamo dare di più! Contento per il primo gol stagionale, testa al match di martedì"

Ultimissime calcio Napoli - Piotr Zielinki è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra Udinese e Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio. Abbiamo creato tanto e abbiamo dominato. Meritavamo qualcosa in più, questo punto serve per la fiducia. Sappiamo che momento stiamo vivendo. Stiamo vivendo un periodo non buonissimo, vogliamo fare molto meglio, dobbiamo farlo. Siamo una grande squadra, purtroppo nel calcio ci sono anche questi periodi. Ora dobbiamo pensare a martedì, è una gara troppo importante. Ancelotti è un grande mister, noi in campo dobbiamo dare di più. Il mio primo gol stagionale? Sono contento sia arrivato, ho tirato tanto in porta senza fare gol. E' arrivato qui dove sono cresciuto e dove ho esordito in Serie A, sono contento".