"Voglio portare a Roma il mio talento", Milik saluta Napoli: ieri sera cena d'addio con gli ex compagni. Oggi è atteso nella Capitale per la firma

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Arek Milik: "Il polacco è stato accontentato sull’ingaggio: l’accordo è stato raggiunto sulla base di 4,5 milioni all’anno più 500mila euro di bonus. Il nuovo centravanti ieri ha lasciato Castelvolturno per l’ultima volta alle 13,10. Potrebbe arrivare a Roma già oggi, alla vigilia dell’esordio in campionato a Verona, con la squadra in partenza. «Voglio portare a Roma il mio talento», ha detto un amico. Ieri sera era a cena a Napoli con i suoi ex compagni per i saluti. La chiusura dell’operazione (attesa per oggi) di Milik darà il via libera a Dzeko, che già si era accordato con la Juve un mese fa".