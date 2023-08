Visite mediche terminate, Lindstrom lascia Villa Stuart in compagnia della fidanzata | VIDEO CN24

Calciomercato Napoli - Sono terminate le visite mediche di Jesper Lindstrom a Villa Stuart, col giocatore che si appresta quindi a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Arrivato in clinica quest’oggi attorno alle 14.00 per la seconda parte delle visite mediche dopo i test di stamattina, l’esterno danese ha poi lasciato la struttura circa 20 minuti più tardi in compagnia della fidanzata Sofie Storm Gregersen che l’ha raggiunto a Roma nel pomeriggio. Ora si attende solo l'annuncio ufficiale col tweet del presidente Aurelio De Laurentiis.