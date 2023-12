UFFICIALE - Pallone d'oro africano 2023, vince Osimhen! L'attaccante: "Ho un ringraziamento speciale da fare"

Notizie Calcio Napoli - Gioia per Victor Osimhen: è lui il vincitore del pallone d’oro africano 2023! Un riconoscimento doveroso considerando l’annata gloriosa da assoluto protagonista con la maglia del Napoli, dove ha riportato - ovviamente insieme a un gruppo storico - uno scudetto in città dopo 33 anni dall'ultima imrpesa firmata Diego Armando Maradona.

Pallone d'oro africano 2023, Osimhen ha vinto

E' innegabile, tuttavia, che il centravanti nigeriano, plasmato alla grande da Luciano Spalletti, abbia avuto un ruolo chiave in questa cavalcata straordinaria ed epica a suon di goal e grandi prestazioni a favore del collettivo. Non a caso si è laureato anche capocannoniere della scorsa Serie A con 26 realizzazioni totali, e chissà come sarebbe andata se non si fosse infortunato a ridotto dei quarti di finale di Champions League.

"Prima di tutto grazie a Dio, per tutto. Un ringraziamento speciale va a Emmanuel Amunike, senza di lui non penso che sarei qui davanti a voi, ragazzi. Non sarei qui davanti a voi per questo prestigioso premio, uno dei più prestigiosi nel mondo del calcio. È un sogno che diventa realtà", ha dichiarato l'attaccante sul palco. E ancora: "Voglio ringraziare tutte le persone che ho incontrato lungo il percorso della vita, nel realizzare i miei sogni, nel raggiungere i miei obiettivi. Ringrazio i nigeriani per il supporto, l'Africa per avermi messo al mondo, incoraggiato e difeso, indipendentemente dai miei commenti. Grazie a Salomon Kalou e Emmanuel Adebayor per il loro incoraggiamento. Tutte le leggende africane, Didier Drogba che è il mio modello. Grazie a tutti, dio vi benedica!".

Stasera, dopo una seconda parte di 2023 piuttosto amara considerando la stagione in chiaro-scuro sua e del Napoli in generale, arriva una notizia che potrà spronare il golader per questo rush di finale d'annata e soprattutto per un 2024 ricco di aspettative. Osimhen l'ha spuntata su due grandi concorrenti in finale, ovvero Mohamed Salah del Liverpool e Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain. Osimhen ora partirà subito dal Marocco per raggiungere i compagni di squadra in vista di Napoli-Braga.