UFFICIALE - Bologna-Napoli, biglietti in vendita: confermato il divieto per residenti in Campania

Notizie Calcio Napoli - Bologna-Napoli, annunciata la vendita dei biglietti per il prossimo match di campionato. Confermato, purtroppo, il divieto della trasferta per i residenti in Campania.

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Bologna - Napoli, in programma domenica 24 settembre 2023, alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara di Bologna, sono in vendita con le seguenti modalità: Divieto di vendita per i residenti nella regione Campania in tutti i settori. I tifosi del Napoli, residenti nelle altre regioni, potranno acquistare senza obbligo di Fidelity card. Incedibilità dei titoli di ingresso I biglietti saranno in vendita fino alle ore 19 del 23 settembre. Il circuito di vendita è Vivaticket (elenco rivenditori abilitati su https://bolognafc.vivaticket.it/) Link per l’acquisto online: https://bestunion.queue-it.net/?c=bestunion&e=bolognabiglietti&cid=it-it&t=https://biglietti.bolognafc.it/tickets/match/M10751/003?lang=it&vendor=webbolo Il costo del biglietto è di Euro 35,00 + diritti di prevendita. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio. Regolamento uso stadio: https://www.bolognafc.it/regolamento-stadio/