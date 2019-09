Il San Paolo è nuovo, ma le abitudini sono quelle vecchie. Perché polemiche per gli spogliatoi a parte, in alcune zone dello stadio si consuma la consueta irregolarità. Parliamo delle curve, settori in cui i posti assegnati non vengono in alcun modo rispettati. Il fenomeno è famoso ormai da anni. E nonostante le rassicurazioni da parte del Comune, questo persiste. Anche se c'è da registrare un miglioramento nel resto dello stadio, come i Distinti.