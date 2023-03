Spalletti ha smontato la più grande bugia fatta credere ai napoletani

Napoli ha scoperto (finalmente) che si può essere al primo posto giocando bene, senza vittimismo e con la consapevolezza di essere forti. Luciano Spalletti ha stravolto l'ambiente partenopeo convincendo anche il più scettico nei suoi confronti. Domani al Maradona tornerà quel Maurizio Sarri che in tre anni, gli va dato atto, ha fatto il massimo con un organico sicuramente più povero tecnicamente di quello che oggi ha a disposizione il suo collega. Quando l'idolo di Napoli, ricordiamo lo striscione "Sarri uno di noi", scelse di lasciare per sposare il progetto Chelsea (durato appena un anno) sembrava che il calcio sotto al Vesuvio non si potesse più fare. Come se, andando via il maestro, non si potesse mai più rivedere un calcio esteticamente gradevole.

Grazie a Spalletti, non solo stiamo apprezzando un calcio propositivo e bello ma, differenza di non poco conto, vincente. Già perchè il paradosso risiede nel fatto che quando c'era Sarri, il popolo ha creduto fosse più importante la 'Grande Bellezza' piuttosto che vincere. Come se provare a coniugare le due cose fosse impossibile per un disegno occulto. Oggi tutti si sono accorti che ciò che gli hanno di fatto voluto credere in passato era soltanto una vera e propria ca...stroneria. Il salto di qualità sta qui. Nell'epoca Sarri si attendeva con ansia spasmodica di sapere chi fosse l'arbitro, i suoi precedenti e quanto altro. Una ricerca continua dell'alibi da tirare fuori talvolta anche prima di giocare. Adesso nessuno se ne frega più perchè il Napoli può essere arbitrato da chiunque ma vince lo stesso. Lo stesso Spalletti, quando ci fu Inter-Napoli con il milanese Sozza a dirigere l'incontro, rispose a brutto muso, come dicono dalle sue parti, a chi provava ad innescare una polemica su questo.

Tra Sarri e Napoli è stato amore vero. Le sue uscite, spesso controproducenti, finirono per infiammare una piazza che era disposta a tutto per lui. Il troppo amore per Maurizio stava spingendo gran parte del tifo a rinnegare perfino il club pur di andare dietro alle parole di professionista che, legittimamente e non gliene va fatta una colpa, ha fatto soltanto i suoi interessi. Ha fatto le sue scelte e non deve giustificarsi. Un allenatore, così come un calciatore, sceglie liberamente cosa fare del suo futuro. La notizia è che dopo Sarri, una parte di Napoli ha scoperto, con quasi 5 anni di ritardo, che il calcio a Napoli è andato avanti lo stesso ed ora si può addirittura vincere a prescindere da alberghi e dichiarazioni populistiche. Spalletti ha smontato dunque la più grande bugia fatta credere ai tifosi del Napoli finora.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

RIPRODUZIONE RISERVATA