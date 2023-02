Spalletti ha smentito l'ennesima cavolata detta sulla squadra

Calcio Napoli - Lo stadio Dall'Ara di Bologna ieri ha dato una notizia importante proprio come nella stagione 1989-90. Se all'epoca gli azzurri asfaltarono i felsinei mentre a Verona si consumava la famosa fatal Verona, alla rete di Orsolini in città hanno ufficialmente a prendere ago e filo per iniziare a cucire il triangolo tricolore. Questo Napoli sta andando oltre la storia, oltre tutto. Oltre al discorso tecnico ed economico, Luciano Spalletti ha demolito l'ultima cavolata, usiamo un eufemismo, che voleva un Napoli mai vincente perchè nella sua rosa non aveva calciatori con scudetti nel loro palmares. Un handicap grave, sottolineato ogni volta anche da illustri allenatori, che alla lunga avrebbe pesato sulle sorti azzurre. A questo poi dobbiamo aggiungere anche la solita visione di un ambiente poco abituato a vincere, ragion per cui ci sarebbero stati sempre problemi che avrebbero di fatto distrutto quanto di buono fatto.

Nella rosa del Napoli che sta distruggendo la serie A nessun calciatore ha mai vinto uno scudetto. Un dato oggettivo che smonta tutte le teorie che ci siamo dovuti ascoltare in questi anni, anche da chi oggi sgomita per essere in prima fila per godersi lo spettacolo. L'esperienza di aver vinto qualcosa certamente aiuta nel saper gestire situazioni, ma non può essere la condizione imprescindibile per vincere. E' qui sta il vero capolavoro di Spalletti. L'allenatore ha tolto alibi ad un ambiente abituato a piangersi sempre addosso che andava alla ricerca del complotto per giustificare le mancate vittorie. Quelle poche sconfitte arrivate in stagione sono state accettate con maturità e spirito critico. La mano di Luciano sull'ambiente ha giocato un ruolo determinante in termini di maturità. Insomma, si può primeggiare pur non avendo scudetti, trofei o record in carriera. Mastro Luciano ha demolito l'ennesima ca...volata sul Napoli.

