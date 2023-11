Sky - Osimhen guarito, concrete possibilità di vederlo a Bergamo. Novità anche su Zielinski

Notizie Calcio Napoli - Arrivano novità importanti in casa Napoli in vista della trasferta a Bergamo. Come infatti riportato da SkySport, c’è la possibilità concreta di vedere Victor Osimhen almeno tra i convocati di mister Walter Mazzarri per la gara contro l’Atalanta.

Osimhen verso la convocazione per Atalanta-Napoli

Il giocatore, infatti, è guarito e sta lavorando per tornare in campo. Oggi ha lavorato in maniera personalizzata e in palestra e poi in gruppo col pallone. Tutti segnali incoraggianti, i quali fanno credere che rivedremo l'attaccante a Bergamo. Nel frattempo il mister dovrà scegliere il sostituto dal primo minuti tra Simeone e Raspadori. Forse - aggiungono i colleghi - ci sarà anche Zielinski in trasferta, debilitato dall’influenza ma in ripresa. Sarà monitorato il polacco, così come pure Anguissa.