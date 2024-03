Sky - Caso Juan Jesus, ricorso alla giustizia ordinaria? La decisione del brasiliano

Il caso Juan Jesus non andrà avanti in altre sedi: dopo la clamorosa assoluzione di Acerbi, il giocatore del Napoli ha deciso di non fare ricorso alla giustizia ordinaria. Lo annuncia SkySport.

Caso Juan Jesus, non ci sarà ricorso alla giustizia ordinaria

Secondo quanto riferito, il calciatore non andrà a oltranza poiché vuole rispettare la clausola compromissoria. Serviva un’autorizzazione della FIGC ma ha deciso di non proseguire e terminarla qui, lasciando - con enorme amarezza - il suo ultimo sfogo attraverso la lettera di disappunto pubblicata dalla SSC Napoli.