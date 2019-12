Si Gonfia la Rete - Ancelotti via in caso di ko a Udine, ADL si troverebbe costretto a licenziarlo

Ultime Calcio Napoli - L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti rischia l’esonero. Nonostante le rassicurazioni fornite dal presidente Aurelio De Laurentiis a canali ufficiali diretti e no, la realtà è diversa.

A scriverlo è il sito di Si Gonfia la Rete, trasmissione radiofonica condotta dal giornalista di Tuttosport Raffaele Auriemma sulle frequenze di Radio Marte. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi:

"Nel caso sabato il Napoli tornasse da Udine con una sconfitta, il presidente si troverebbe costretto a licenziare il tecnico. Per salvare la panchina, ad Ancelotti non basta aver portato il Napoli con un piede e mezzo agli ottavi di Champions. Nel caso De Laurentiis fosse costretto a cambiare guida tecnica, si affiderebbe a Gennaro Gattuso. L’ex trainer di Palermo, Ofi Creta, Pisa e Milan (Primavera e Prima Squadra) è l’unico ad avere i requisiti adatti per sostituire a Napoli Ancelotti"