Saviano, ultras e la psicosi arbitro Napoli-Juve: avete rotto il calcio

Calcio Napoli - Possibile mai che non si riesca a parlare di calcio vero? Tra poco più di 72 ore si gioca un Napoli-Juventus che dovrebbe caricare un'intera città ed invece ci ritroviamo a fare i conti con i soliti temi che, a lungo andare, stufano e provocano ancora di più disaffezione per un movimento calcistico italiano alla frutta. Anzi, al dessert.

In questi giorni è andata avanti una polemica a distanza sulle parole rilasciate dallo scrittore Roberto Saviano il quale, in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Cosa teme da qui allo scudetto? Da tifoso: che non ce lo facciano vincere... Che si metta in moto la grande macchina che spinge le squadre del Nord". Saviano, lo ha specificato, ha dato un suo legittimo parere da tifoso come tanti altri. Il suo timore, che va rispettato, non può essere però il manifesto per descrivere tutti i tifosi del Napoli. Il parere di Saviano, seppur illustre, vale come quello di altri migliaia di tifosi che magari la pensano in maniera diversa da lui. Perché dunque associare il Saviano pensiero a tutta Napoli?

Capitolo ultras. Sul pugno duro del Viminale ci abbiamo fatto il callo. Sono decenni che si fanno spot, ma alla fine non cambia nulla. Anzi, le cose peggiorano sempre di più con il risultato che allo stadio diventa sempre più un miraggio avere famiglie. Gli scontri sulla A1, così come l'episodio della Curva Nord dell'Inter fatta sgomberare con forza in onore del capo ultras defunto, sono l'ennesima pagina nera del calcio. Ma chi dovrebbe investire in un movimento del genere? Chi mai dovrebbe presentare offerte milionarie per avere un prodotto scadente e vetusto? Chi mai dovrebbe comprare un club sapendo che c'è l'alta probabilità di confrontarsi con società maestre nel fare artifizi contabili nascondendo milioni di debiti sotto al tappeto?

Come ogni anno c'è poi il giochino, la psicosi di scoprire chi andrà (crocifisso) ad arbitrare Napoli-Juventus. C'è chi fa analisi, chi suggerisce nomi, chi ancora mette le mani avanti dicendo che è tutta una farsa e che ci sarà il solito aiutino pro Allegri perchè i poteri forti vogliono il campionato aperto. Volendo chiosare, citiamo una frase di Luciano Spalletti detta in conferenza stampa dopo la vittoria di Genova ad un giornalista: "Mi creda, l'ansia la faremo venire noi a lei le prossime partite". L'ansia non creiamocela da soli bensì diamola agli altri. Tra Saviano, ultras e psicosi arbitro Napoli-Juve ci avete rotto il calcio...

