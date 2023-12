Roma-Napoli, Mazzarri in conferenza: "Anche in dieci meritavamo più di loro. Io peggio di Garcia? Arrivato dopo il ko con l'Empoli. Sull'infortunio di Lobotka..."

A breve Walter Mazzarri si presenterà in conferenza stampa

"Finché siamo stati in parità, ma anche 10 contro 11 la squadra ha giocato bene e meritava più dell'avversario. Chiaro che non si è fatto gol perchè c'era un mucchio davanti all'area di rigore. Se gli interpreti rientrano da infortuni lunghi, giocando ogni tre giorni non puoi fare grandi così. Osimhen è ritronato da un infortunio lungo e l'ho dosato. Per tanti motivi anche psicologici si è fatta una brutta figura. In dieci contro 11 si è fatto più della Roma ma non si è finalizzato perchè in certi reparti non siamo brillanti"

"Se sono arrivato perchè c'erano dei problemi. Il Napoli era quarto dopo aver perso contro l'Empoli. Se non puoi allenare mai la squadra e non ti gira bene è normale che fai fatica se devi affrontare Juve, Roma, Inter e Real Madrid. Bisogna essere fiduciosi se si vedono alcune cose che sono migliorate, bisogna migliorare la finalizzazione. Lobotka? Non ho avuto tempo di sentire cosa ha avuto. Vedremo domani quando torneremo a dallenarci"

23.40 Termina la conferenza stampa