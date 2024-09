Restyling Maradona, Zavanella: "Prossima settimana incontro con ADL: presenteremo 3 soluzioni. L'idea del presidente è giocare anche con i lavori. Sul centro sportivo..." | ESCLUSIVA

L’architetto Gino Zavanella ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 Tv:

“Stiamo lavorando con entusiasmo e passione al progetto del restyling del Maradona. In Italia c’è poi il fattore burocrazia, lo sappiamo. La prossima settimana ci vedremo con De Laurentiis, siamo pronti per quella data nel presentare tre soluzioni in base alle impostazioni che ci ha dato De Laurentiis. Dovrà essere lui a decidere. Le impostazioni dipendono dagli investimenti, si vanno da interventi leggeri a quelli più risolutivi, si va dal restyling alla demolizione dell’impianto. Credo che la volontà del presidente sia quella di giocare anche durante ai lavori assentandoci solo due gare e non un campionato intero. Tra le soluzioni c’è quella di avvicinare gli spalti e togliere la pista d’atletica.

A De Laurentiis non piace molto andare altrove, in cuor suo c’è l’idea di giocare al Maradona anche durante ai lavori seppur con una capienza ridotta. Questa è l’idea ad oggi del presidente. Quanto può costare il restyling del Maradona? Non sono autorizzato a dire le cifre, ma parliamo comunque di un investimento molto importante in base alle tre soluzioni che presenteremo. Parliamo dalle sei cifre in su per quanto riguarda l’importa.

Non abbiamo mai approfondito il discorso centro sportivo. Ad oggi siamo concentrati solo sullo stadio. Per ora, l’idea di spostare lo stadio è stato accantonato. So che il presidente ha in mente anche il centro sportivo ma ne abbiamo parlato solo in maniera veloce”.