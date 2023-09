Rendimento squadre Garcia dopo la prima sosta di campionato: il trend dal 2013 | FOCUS

Qual è il rendimento delle squadre allenate da Rudi Garcia dopo la prima sosta per le Nazionali? In queste prime tre giornate di campionato, il Napoli è apparso ancora non proprio a pieno regime. E' normale sia così quando si cambia allenatore. Andiamo a vedere nel dettaglio quale è il trend storico delle squadre allenate da monsieur Rudi dopo lo stop dovuto alle Nazionali.

Rendimento squadre Garcia dopo la sosta Nazionali

Partiamo dall'esperienza alla Roma. Garcia ha guidato i giallorossi dalla stagione 2013/14 fino al 2015/16 venendo però esonaro in corso d'opera. Nel primo anno, dopo la sosta per le Nazionali, quella Roma fece bottino pieno nelle successive tre gare. Stesso identico risultato anche la stagione successiva. Mentre nel terzo anno, i punti raccolti furono 4.

Al Marsiglia subentrò in corsa nella stagione 2017-18. Nel 2018-19 fece 9 punti nelle tre gare dopo la prima sosta per le Nazionali. L'annata successiva i punti raccolti furono 6. L'ultima esperienza europea, prima di andare nel clubsaudita dell'Al Nassr, risale al Lione. Garcia nella stagione 2020-21 totalizzò 7 punti nelle tre partite dopo lo stop per le gare delle nazionali. Il Napoli alla ripresa sfiderà il Genoa. L'auspicio di tutti, in primis di Garcia e dei suoi ragazzi, è quello di riuscire subito ad invertire la rotta dopo il tonfo interno del Maradona. Magari ripetendo il trend dei primi due anni di Roma con tre vittorie di fila dopo le Nazionali.