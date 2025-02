Rendimento squadre di Conte nel mese di febbraio: cosa emerge dalle due annate senza Coppe | FOCUS

Dopo il pareggio interno con l’Udinese, il secondo consecutivo, si sta discutendo molto sulla presunta poca brillantezza fisica mostrata dagli azzurri in questo inizio del mese di febbraio. La sensazione dall’esterno è che quel gol di Angelino a tempo scaduto abbia tolto qualcosa nella testa e nelle gambe dei ragazzi di Conte i quali, non va mai dimenticato, stanno facendo qualcosa davvero senza precedenti. Tralasciando l’eventuale spia rossa che potrebbe esserci accesa da due settimane, siamo andati a vedere il rendimento storico delle squadre allenate da Antonio Conte proprio nel mese di febbraio con particolare attenzione alle due annate senza Coppe alla Juventus ed al Chelsea.

Rendimento squadre allenate da Conte nel mese di febbraio

La Juventus 2011-12, così come il Napoli di quest’anno, non partecipava ad alcuna competizione europea. Nel mese di febbraio, i bianconeri di Conte in campionato totalizzarono 6 punti in 4 gare (1 vittoria e 3 pareggi). L’anno successivo, i bianconeri parteciparono alla Champions League ragion per cui gli impegni stagionali furono maggiori rispetto alla stagione precedente. In campionato a febbraio furono 9 in 4 gare (3 vittorie e 1 sconfitta). Nell’ultimo anno di Conte a Torino, stagione 2013-14, la Juve fece più punti a febbraio rispetto alle due stagioni precedenti (10) in 4 gare: 3 vittorie ed 1 pareggio.

Nel primo anno di Chelsea, Conte non ebbe competizioni europee. Nel mese di febbraio giocò tre gare di Premier League facendo 7 punti in 3 partite. L’anno successivo fece praticamente il febbraio peggiore di sempre della sua carriera con soli 3 punti in 3 gare frutto di una sola vittoria e due sconfitte.

Nella prima stagione all’Inter furono invece 6 i punti conquistati in 3 gare disputate nel mese di febbraio mentre nell’anno successivo ci fu bottino pieno con 12 punti in 4 gare. Al Napoli, per adesso, ha fatto 2 punti in 2 partite. Mancano altre 2 gare di campionato per completare il mese di febbraio.