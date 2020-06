Radio Marte - De Laurentiis è andato via da poco da Castel Volturno, ha incitato il Napoli in vista della sfida di sabato

Ultime notizie Napoli - A Radio Marte, durante Marte Sport Live, è intervenuto il giornalista di Repubblica e Radio Marte Pasquale Tina, rilasciando alcune dichiarazioni:

”La visita di De Laurentiis a Castel Volturno credo sia diretta a trovare un accordo con la squadra per le mensilità e altre dinamiche magari legate ai rinnovi di alcuni azzurri. De Laurentiis è andato via da poco da Castel Volturno, ha incitato la squadra in vista della sfida di sabato considerando che pochi giorni dopo c’è la possibilità di giocarsi il titolo in un trofeo”