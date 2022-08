Radio Kiss Kiss - Mertens in lacrime: non si rassegna a lasciare Napoli. Divorzio per scarso feeling con Spalletti: il retroscena

Calcio Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Molti amici ci stanno scrivendo sull'ipotesi Mertens-Juve. A sensazione vi dico che non ci andrà. E' una notizia che vi do in esclusiva, Dries è molto triste. Non accetta l'idea di non restare. Non è un problema economico ma di feeling con Spalletti perchè ha capito che avrebbe giocato poco. Mertens è stato ad una festa a Capri con degli amici che gli hanno fatto anche torta di ringraziamento e lui è scoppiato a piangere"