Radio Kiss Kiss - Il Napoli ha fatto un'offerta per Hickey: arrivano conferme, la situazione

Calcio Napoli - Il Napoli ha fatto un'offerta per Aaron Hickey. Lo rivela Valter De Maggio che ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Hickey

Hickey Napoli: le parole di De Maggio

Ecco le parole di Valter De Maggio sull'interesse Napoli per Hickey: