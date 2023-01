Quanto vale a bilancio uno scudetto per la SSC Napoli: le cifre certe e potenziali | FOCUS

Calcio Napoli - Tra le tante idee di pensiero portate avanti da alcuni menti illuminate della nostra Napoli c'era quella secondo cui Aurelio De Laurentiis non fosse interessato a vincere uno scudetto perchè poi avrebbe dovuto aumentare il monte ingaggi e quanto altro. Tralasciando il potere che il calcio italiano ha in Europa in termini di prestigio, uno scudetto è sempre uno scudetto. Se poi dovesse davvero aggiudicarselo il club del presidente De Laurentiis non solo creerebbe un indotto economico davvero importante, ma darebbe anche al calcio italiano un segnale di meritocrazia perchè si premierebbe un club sano che, al cospetto delle sue rivali, ha sempre rispettato i parametri economici senza ricorrere in maniera costante a strumenti di finanza creativa.

Quanto vale vincere uno Scudetto in Italia?

Per capire quanto può incidere in termini di entrate, cash flow, merchandising uno scudetto, bisogna innanzitutto ricordare come vengono redistribuite le risorse in base ai piazzamenti finali in stagione della nostra serie A. Chi diventa Campione d'Italia intasca di base 23,4 milioni. A questi poi vanno sommati quelli relativi al market pool. Il titolo di campione d’Italia concede un guadagno aggiuntivo in termini di incassi da diritti tv. La Lega di A li divide così: al 50% in parti uguali, il 30% in base ai risultati sportivi e un’ultima quota del 20% calcolata su audience e spettatori allo stadio. Interessa la seconda voce: nel 30% di risultati sportivi, il 12% è relativo all’esito dell’ultimo campionato: per i diritti tv complessivi (tra Italia ed estero, e la vendita dei pacchetti non è ancora completata) la A somma oltre un miliardo, a cui sottrarre la mutualità. Chi vince il campionato porta a casa una 20 di milioni.

Disputare la stagione di Champions da campioni d’Italia significa poter arrotondare per eccesso l’assegno ricevuto dall’Uefa. Lo scudetto porta in dote una quota maggiore di introiti legati al market pool, ossia al valore dei diritti tv sul mercato italiano. Il 50% di tale importo viene diviso tra i quattro club nostrani in base ai risultati nel campionato precedente: 40% al primo classificato, 30% al secondo, 20% al terzo e 10% al quarto. Considerando una teorica torta riservata all’Italia di 20 milioni, vincere il campionato significa incassarne 8.

Scudetto e contratto con gli sponsor

Volendo prendere il Milan come esempio più recente per capire l'incidenza dello scudetto su tutta l'area commerciale-merchandisign, i rossoneri hanno avuto un 40% in più di ricavi sfiornado quasi i 100 milioni oltre a quelle entrate elencate prima. Il brand SSC Napoli è in forte espansione nel mondo. Tra partenrship varie, e uomini mmagine nei loro Paesi come Kim e Kvara, il club paradossalmente potrebbe addirittura superare l'effetto Milan di un anno fa. Più ricavi significa avere più possibilità di mantenere una squadra forte e di comprare altri calciatori di spessore per un Napoli più forte. La teroia che De Laurentiis non vuole vincere perché dopo deve aumentare il monte ingaggi, volendo parafrasare una frase cult dei Trettré suona proprio come la seguente battuta: "A me, me pare 'na strunzata!".

