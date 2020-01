Probabili formazioni Napoli-Lazio: Gattuso lancia Demme, out Fabian! Inzaghi rinuncia a Luis Alberto e porta Correa in panchina

Il Napoli torna al San Paolo a tre giorni di distanza dalla brutta figura rimediata in campionato contro la Fiorentina, e ha la possibilità di mantenere vivo l’obiettivo della Coppa Italia: alle ore 20.45 arriva la Lazio, gara valida per i quarti di finale con il meccanismo dell’eliminazione diretta. Fischio d'inizio agli ordini dell'arbitro Massa.

QUI NAPOLI

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico e conta degli indisponibili per Gattuso: l’allenatore del Napoli dovrà fare a meno di ben quattro azzurri impegnati ancora con terapie e lavoro personalizzato, non torneranno nemmeno domani Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Non solo loro saranno out, comunque: Younes ha subito un trauma contusivo durante l'allenamento e non sarà del match, così come Allan che non è tra i convocati per un affaticamento muscolare. Scelte di formazione tutto sommato forzate anche stavolta: in porta chance per Meret al rientro, in difesa Mario Rui titolare dopo aver scontato la squalifica in campionato, in una linea a quattro completata da Hysaj, Manolas e Di Lorenzo. A centrocampo un turno di riposo per Fabian, al centro spazio a Demme con Elmas mezz’ala destra e Zielinski che agirà dall’altra parte: possibile qualche minuto nella ripresa per l’ultimo arrivato Lobotka. In attacco confermati Milik e Insigne, a destra possibile che Callejon lasci il posto a Lozano.

QUI LAZIO

Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Luis Alberto, in gruppo soltanto durante il riscaldamento: non partirà a causa di un affaticamento al flessore. Out anche Cataldi per uno stiramento al polpaccio, mentre Marusic è fermo da inizio gennaio per un problema muscolare. Fuori anche Lukaku, ma a sinistra agirà Lulic, squalificato in campionato con la Sampdoria. Il capitano è in vantaggio su Jony, a destra agirà Lazzari, non ci sono dubbi. Sta cercando di recuperare Correa: dovrebbe partire dalla panchina, non ha i 90 minuti nelle gambe, ha smaltito l’affaticamento al polpaccio ma non verrà rischiato dal 1’: Caicedo viaggia verso la conferma al fianco di Immobile in attacco. In difesa cambiano due terzi del reparto: Acerbi titolare, forse spostato sul centrosinistra: insieme a lui Luiz Felipe in mezzo e Bastos sul centrodestra.

Probabili formazioni Napoli-Lazio

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas (Lobotka), Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. A disposizione : Karnezis, Ospina, Luperto, Tonelli, Lobotka, Fabian, Callejon, Leandrinho, Llorente

