Nuovo monte ingaggi SSC Napoli e saldo definitivo sessione calciomercato estiva | FOCUS

Come è cambiato il monte ingaggi della S.S.C. Napoli dopo la sessione estiva di calciomercato? Lo scorso 23 agosto avevamo pubblicato un focus provvisorio, in attesa del gong finale di mercato, per quanto riguarda la variabile stipendi per la società presieduta dal presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo le nostre stime, compreso anche lo stipendio dell'allenatore Garcia senza considerare l'acquisto di Lindstrom e la cessione last-minute di Lozano, il monte stipendi si aggirava intorno ai 70 milioni lordi calcolando anche i rinnovi ufficiali. Lo scorso anno il monte stipendi era di 77 milioni lordi.

Considerando la cessione del Chucky e l'arrivo di Lindstrom, il Napoli oggi si assesta complessivamente su 68 milioni lordi. Una cifra peraltro confermata anche dal sito specializzato Calcio e Finanza che ha pubblicato la graduatoria stipendi del Napoli:

Osimhen – 4,5 milioni di euro netti (5,9 milioni lordi)

Zielinski – 3,5 milioni netti (6,4 milioni lordi)

Lobotka – 3,5 milioni netti (4,5 milioni lordi)

Di Lorenzo – 3 milioni netti (5,5 milioni lordi)

Demme – 2,5 milioni netti (3,2 milioni lordi)

Raspadori – 2,5 milioni netti (4,6 milioni lordi)

Lindstrom – 2,3 milioni netti (3,6 milioni lordi)

Anguissa – 2,2 milioni netti (2,8 milioni lordi)

Politano – 2,2 milioni netti (4,0 milioni lordi)

Mario Rui – 2,1 milioni netti (3,8 milioni lordi)

Meret – 2 milioni netti (3,7 milioni lordi)

Rrahmani – 1,8 milioni netti (3,3 milioni lordi)

Simeone – 1,7 milioni netto (3,1 milioni lordi)

Olivera – 1,5 milioni netti (1,9 milioni lordi)

Elmas – 1,5 milioni netti (1,9 milioni lordi)

Cajuste – 1,2 milioni netti (1,9milioni lordi)

Natan – 1,1 milioni netti (1,7 milioni lordi)

Ostigard – 1,0 milioni netti (1,3 milioni lordi)

Juan Jesus – 1,0 milioni netti (1,85 milioni lordi)

Kvaratskhelia – 1,0 milioni netti (1,3 milioni lordi)

Gollini – 400mila netti (724mila lordi)

Zanoli – 80mila netti (148mila lordi)

Quanto ha speso il Napoli per il calciomercato 2023 2024

Il Napoli, prima dell'operazione Lindstrom, aveva investito 76 milioni tra riscatti e acquisizioni a titolo definitivo:

30 milioni di euro per l'obbligo di riscatto di Giacomo Raspadori dal Sassuolo

12 milioni per esercitare il diritto di riscatto di Giovanni Simeone

6 milioni Caprile

6 milioni Cheddira

12 milioni Cajuste

10 milioni Natan

Con l'arrivo dell'ex Eintracht, la somma si è elevata a 81 milioni. Ricordiamo infatti che Lindstrom è un prestito con obbligo di riscatto, ragion per cui si conteggia quest'anno solo i 5 milioni del prestito oneroso mentre l'importo dell'obbligo va nella stagione prossima.

Alla voce entrate, il Napoli aveva incassato 72 milioni prima della cessione last minute di Hirving Lozano. A questo importo vanno aggiunti i 12 milioni intascati dalla società azzurra per il Chucky. Per cui, i proventi da cessioni sono stati 84 milioni. Volendo dunque fare un saldo acquisti e cessioni, da non confondere con dati del bilancio che raggruppa ben più voci di entrata ed uscita, il Napoli chiude con un attivo di 3 milioni la gestione del calciomercato estivo.

