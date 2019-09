Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni: possibile chance per Younes, dubbio in attacco. Di Francesco rilancia il tridente

Napoli-Sampdoria, finalmente l'esordio stagionale al San Paolo. Superati teatrini e imbarazzi vari, è l'ora di pensare a l'unica cosa che davvero conta: il campo. E allora reduce dal fantascientifico 4-3 dell'Allianz Stadium, gli uomini di Carlo Ancelotti ripartiranno da Fuorigrotta in vista di un tour de force con 7 partite in 22 giorni. Si apre con una Sampdoria ferita e già a rischio collasso, con subito due pesanti sconfitte all'avvio e un ambiente vicino all'implosione.

NAPOLI - Sarà 4-4-2 per la formazione partenopea, e non dovrebbero esserci novità rispetto a Torino per la linea difensiva. Con Alex Meret tra i pali, Giovanni Di Lorenzo e Faouzi Ghoulam dovrebbero agire sugli esterni con Kostas Manolas e Kalidou Koulibaly al centro. E' invece José Callejon la grande certezza in mediana, con diverse possibili novità per il restante. A partire da Elif Elmas in campo primo minuto accanto a Fabian - anche se non è da escludere del tutto Allan - e l'impiego di Amin Younes sulla fascia sinistra, ma senza dimenticare Piotr Zielinski che anche scalpita.

E' tutto ribaltabile e interscambiabile, anche perché in attacco mancheranno Arkadiusz Milik e Lorenzo Insigne. Quest'ultimo è stato anche convocato, ma non si accomoderà in panchina e sarà risparmiato in vista del Liverpool. Così le soluzioni per il reparto avanzato potenzialmente sono svariate, anche se il cerchio sembrerebbe restringersi soprattutto a due ipotesi: Dries Mertens in coppia con Fernando Llorente, oppure Hirving Lozano in avanti insieme al talento belga. Sull'ex Tottenham, è stato proprio lo stesso tecnico a stuzzicare oggi in conferenza: "Ha dimostrato grande serietà e professionalità, si è presentato in buone condizioni. Non meravigliatevi se domani partisse dall'inizio. Magari non resterà in campo per tutti i 90 minuti, ma è possibile".

SAMPDORIA - Nervi tesissimi, invece, in casa blucerchiata, con Eusebio Di Francesco che ha anche rinunciato alla conferenza stampa di quest'oggi. Sette reti incassate in due partite, zero punti e una panchina che già scricchiola secondo alcune indiscrezioni. L'ex Roma ripartirà dal 4-3-3, con Emil Audero in porta e difesa con Fabio De Paoli, Omar Colley, Jeison Murilo e Nicola Murru. Con Jakub Jankto out per infortunio, il terzetto in mediana dovrebbe invece vedere Karol Linetty, Edgar Barreto e Albin Ekdal. In attacco gli unici certi del posto sembrerebbero Fabio Quagliarella e Gianluca Caprari, mentre è ballottaggio aperto tra Emiliano Rigoni e l'ex Manolo Gabbiadini. L'argentino, tuttavia, sembrerebbe essere in vantaggio.

Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly; Ghoulam; Callejon, Elmas, Fabian, Younes; Mertens, Llorente. All. Ancelotti.

Panchina: Ospina, Karnezis, Malcuit, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Zielinski, Lozano, Insigne, Gaetano

Sampdoria (4-3-3): Audero; De Paoli, Colley, Murilo, Murru; Linetty, Barreto, Ekdal; Rigoni, Quagliarella, Caprari. All. Di Francesco.

Panchina: Falcone, Seculin, Chabot, Augello, Ferrari, Bereszynski, Regini Leris, Ramirez, Thorsby, Bonazzoli, Gabbiadini

Arbitro: Federico La Penna

