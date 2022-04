Empoli-Napoli, i convocati di Spalletti: la decisione su Zanoli, c'è anche il giovane Barba

La SSC Napoli ha appena diramato la lista dei convocati per la trasferta di Empoli.

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli

Zanoli partirà con la squadra nonostante oggi non si sia allenato con la squadra perchè vittima di gastroenterite.

Di Lorenzo non ci sarà, presente anche il giovane Barba della Primavera come annunciato in conferenza dall'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

La lista dei convocati per Empoli-Napoli