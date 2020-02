Napoli-Barcellona, le probabili formazioni: ancora out Allan, Mertens preferito a Milik. Un solo dubbio in avanti per Quique Setien

Ultime notizie calcio Napoli - Vigilia di una serata storica per tutta Napoli. La squadra di Gattuso, infatti, domani sera ospiterà il Barcellona di Lionel Messi in una partita che scriverà una pagina importante della storia del club azzurro al di là di quello che sarà il verdetto del campo. Si tratta dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, con Lorenzo Insigne e compagni che avranno l'obbligo di tentare il tutto per tutto per cercare di arrivare alla sfida del Camp Nou con un piccolo vantaggio o comunque con il discorso tutt'altro che chiuso.

QUI NAPOLI - Non sarà del match Kalidou Koulibaly, ancora alle prese con il problema muscolare che lo tiene lontano dal terreno di gioco ormai dalla partita contro il Lecce e fuori dalla lista dei convocati. Per questo motivo ci saranno ancora Kostas Manolas e Nikola Maksimovic al centro della linea difensiva, con Di Lorenzo e Mario Rui ad agire da terzini. Il metronomo in mezzo al campo sarà ancora una volta Diego Demme. Nonostante il recupero di Allan, dovrebbe toccare ancora una volta a Fabian Ruiz ed a Piotr Zielinski andare a completare la mediana, con Lobotka ed il brasiliano pronti a dare il loro apporto a gara in corso. Mertens più di Milik per il ruolo di prima punta per completare il tridente composto sugli esterni dai soliti Insigne e Callejon.

Lista convocati Napoli

QUI BARCELLONA - Tante defezioni per Quique Setien, che oltre a Luis Suarez ed a Jordi Alba, out da diverso tempo, dovrà fare a meno anche di Sergi Roberto, escluso dai convocati per un problema muscolare che lo terrà lontano dal campo per tre o quattro settimane. Linea a quattro davanti a ter Stegen composta da Semedo, Piquè, Lenglet e Junior Firpo, mentre in mezzo al campo spazio alla classe ed ai muscoli ed alle gemoetrie di de Jong e Busquets ed alla classe del brasiliano Arthur. In avanti, oltre a Messi e Griezmann, dovrebbe toccare al giovane fenomeno Ansu Fati, ma occhio alla candidatura dell'ex Juventus Arturo Vidal per dare ancora maggiore sostanza e copertura al centrocampo.

Lista convocati Barcellona

Probabili formazioni Napoli-Barcellona

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

A disposizione: Meret, Hysaj, Allan, Elmas, Lozano, Milik, Politano.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Junior Firpo; de Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Ansu Fati (Vidal).

A disposizione: Neto, Umtiti, Akieme, Riqui Pig, Rakitic, Vidal (Ansu Fati), Collado.