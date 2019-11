Multe calciatori SSC Napoli, le possibili cifre per ogni azzurro: c'è un escluso

Ultimissime notizie SSC Napoli - La battaglia legale e soprattutto la quantificazione delle multe ai calciatori, è certamente un argomento molto interessante (avremmo preferito discutere più di tattica o calciomercato). Partiamo dalle norme che disciplinano l'accordo collettivo tra la FIGC e l'AIC per quanto riguarda l'inadempienza di un calciatore e la relativa violazione di clausole penali. L'articolo 11, al comma 1, dice: "Al Calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell’inadempimento: a) ammonizione scritta; b) multa; c) riduzione della retribuzione; d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra; e) risoluzione del Contratto". Nel caso dell'ammutinamento post-Salisburgo, De Laurentiis avrebbe optato per la pena più severa ovvero la "lettera b e c". Nel dettaglio: "La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo è proporzionato alla gravità dell’inadempimento e non può superare il 25% (venticinquepercento) della retribuzione mensile lorda. La multa, nell’ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il 50% (cinquantapercento) della retribuzione fissa mensile lorda. La riduzione della retribuzione ha funzione risarcitoria e di riequilibrio del sinallagma".

Ammutinamento Napoli, le cifre delle multe per ogni giocatore

Orientandoci su quanto previsto dalle norme sulla percentuale della sanzione sullo stipendio lordo di ogni calciatore e, lo sottolineamo a scanso di equivoci, immaginando un 50% per i capi rivolta dell'ammutinamento come Allan, Insigne, Mertens e Callejon (nomi usciti da settimane su tutti gli organi dì'informazione) ed un 25% per gli altri della rosa che hanno subito questa decisione. Nella lista non abbiamo inserito Malcuit in quanto fisicamente assente perchè era a Villa Stuart. Ecco nel dettaglio quanto mensilmente costerà l'atto di insubordinazione: