Monte ingaggi SSC Napoli 2024/25: le cifre definitive di squadra e staff tecnico. C'è un dato da capogiro | FOCUS

Con la chiusura ufficiale del calciomercato è tempo di fare il punto della situazione per quanto riguarda il nuovo monte ingaggi lordo della SSC Napoli per la stagione 2024/25. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis al 30 giugno 2024 aveva un tetto stipendi pari a 74 milioni lordi a cui vanno aggiunti altri 5 circa tra Garcia, Mazzarri, Calzona con i relativi staff. Siamo intorno ai 79-80 milioni. Dall’1 luglio al 30 agosto, il Napoli ha praticamente abbattuto questo costo iniziale grazie alle cessioni (definitive ed in prestito), ai calciatori andati via in scadenza oppure per fine prestito, così come gli allenatori non più a libro paga. Queste situazioni hanno portato, provvosoriamente, la spesa per gli ingaggi a 47,5 lordi.

Monte ingaggi SSC Napoli 2024 2025

Partendo dal dato di 47.5 milioni, Manna è riuscito a portare a casa 7 calciatori a titolo definitivo più il ritorno alla base di Michael Folorunsho che, per certi versi, può essere considerato un nuovo volto della rosa a tutti gli effetti. Dal punto di vista degli ingaggi lordi, il club azzurro ha fatto registrare le seguenti cifre:

Rafa Marin 2,2

Buongiorno 4,6

Neres 5,5

McTominay 5,5

Gilmour 3,3

Lukaku 7,8

Folorunsho 2,2

Spinazzola 3,3

Per questi calciatori, il Napoli paga 34,4 milioni lordi di ingaggio. Ragion per cui, tra movimentazioni in uscita ed entrata, considerando anche i casi Osimhen (13 lordi) e Mario Rui (3.8), il nuovo monte ingaggi del club si assesta sugli 81,9 lordi. Una cifra superiore allo scorso anno (74) con la sola differenza che ora non ci saranno a bilancio i proventi delle coppe.

Ovviamente, agli 81,9 della squadra, vanno aggiunti anche gli stipendi lordi di Antonio Conte (13) e dello staff (3). La somma definitiva tra squadra e staff tecnico è di 97.9 milioni lordi esclusi bonus previsti dai singoli accordi contrattuali. Se aggiungiamo poi anche il saldo relativo ad acquisti e vendite dei cartellini (-136 milioni), De Laurentiis ad oggi tra ingaggi e cartellini ha investito rispettivamente 97.9 e 136 per un totale di 233,9 milioni.

