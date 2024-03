Media punti Serie A 4°-5°posto negli ultimi 10 anni: lo score base per l'Europa che conta in chiave Napoli | FOCUS

Quanti punti deve fare il Napoli per il quarto posto? Dopo la vittoria sulla Juventus da più parte sono spuntate delle tabelle Champions per la squadra di Francesco Calzona. Parliamoci chiaro, quella degli azzurri è una vera e propria impresa se consideriamo anche la media punti che attualmente sta avendo il Bologna di Thiago Motta. Ci sono da giocare 10 partite con 30 punti a disposizione. I felsinei sono a quota 51 mentre gli azzurri a 43. Sono dunque 8 i punti di differenza tra le due squadre. Oltre al 4° posto, bisogna anche tenere in considerazione il 5° posto che potrebbe valere lo stesso la qualificazione alla Champions League in virtù del ranking per Paesi Uefa partecipanti alla nuova formula della massima competizione interna.

Media punti zona Champions dal 2014, la situazione del Napoli di Calzona

Quanti punti servono per arrivare quarto in serie A

Per fare una panoramica generale su quanti punti potrebbero bastare per arrivare al 4° posto in Serie A quest'anno. A tal proposito abbiamo voluto fare una media prendendo in considerazioni i punteggi ottenuti dalle squadre arrivate quarte negli ultimi 10 campionati. I due punteggi più alti sono stati quelli della Lazio nella stagione 2019/20 con 78 e della Juve nell'annata 2020/21 con il medesimo score dei biancocelesti. Nelle stagioni 2021/22 e 2022/23 si è ripetuto lo stesso identico punteggio (70) per la Juventus prima e Milan poi. Quindi, negli ultimi quattro campionati si sono avuti due punteggi identici per ben quattro squadre.

Nel campionato 2014/15 c'è stato il 4° posto più basso per punteggio. Ad aggiudicarselo fu la Fiorentina che chiuse la stagione con 64 punti. Nel 2015/16 lo score utile per l'ultimo posto in Champions fu di 67 punti ed andò all'Inter. La quota fu invece di 69 punti, sempre con i nerazzurri, nell'annata 2018/19. Come accaduto nella statistica degli ultimi quattro campionati illustrata sopra, anche nel 2016/17 e 2017/18 si sono avute due squadre con lo stesso punteggio (Atalanta e Inter) che chiusero a quota 72. Facendo una media dal 2014 fino al campionato scorso del 4° posto, la quota storica è di 64 punti.

Quinto posto in Serie A, quanti punti servono

Come detto anche il 5° posto in classifica potrebbe bastare per la qualificazione alla prossima Champions League in virtù del ranking per Paesi Uefa che potrebbe premiare l'Italia di un posto aggiuntivo. Anche qui abbiamo voluto raccogliere i punteggi degli ultimi 10 anni delle squadre che hanno chiuso al 5° posto. Di seguito vi riportiamo punti e squadre dal 2014 al 2023:

2014-15 - Napoli 63

2015-16 - Fiorentina 64

2016-17 - Lazio 70

2017-18 - Lazio 72

2018-19 - Milan 68

2019-20 - Lazio 78

2020-21 - Napoli 77

2021-22 - Lazio 64

2022-23 - Lazio 64

Considerando questi punteggi storici per la quinta posizione negli ultimi dieci campionati, la media punti per questo obiettivo è di 62 punti.

