Manolas-Napoli, Sky: si lavora per chiudere entro la notte, distanza su alcune clausole

Calciomercato Napoli - Rallentamenti per la chiusura dell'affare tra Roma e Napoli per portare Kostas Manolas in azzurro e Amadou Diawara in giallorosso.

Manolas al Napoli, manca ancora intesa sul contratto

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di mercato Sky Sport, tramite il suo portale di calciomercato, ci sarebbero delle complicazioni nell'operazione tra la Roma e la SSC Napoli. Divergenze su alcune clausole del contratto del difensore greco avrebbero rallentato la trattativa tra le parti. Si lavora incessantemente per chiudere entro la notte. La Roma, infatti, necessita di recuperare i soldi della clausola di Manolas entro stasera per motivi di bilancio e se l'affare dovesse slittare a domani la società giallorossa si troverebbe ad affrontare grossi problemi finanziari: c'è dunque fiducia che la distanza tra Napolie Manolas possa essere ridotta in breve termine e che il trasferimento possa essere formalizzato entro la mezzanotte.

