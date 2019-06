Sportitalia - Manolas-Napoli, la chiusura dell'affare non dipende dalla Roma

Calciomercato Napoli - "Manolas priorità Napoli: la ìRoma vorrebbe chiudere entro stasera, ma non dipende dalla Roma", così riferisce Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia. Nuovi aggiornamenti, dunque, sull'affare Manolas al Napoli che sembra slittare di qualche ora. Ma non c'è nulla di compromesso.

Sul proprio sito Pedullà specifica:

Ci sono cose da sistemare, da risolvere e paletti da superare. Una soluzione entro stasera? Non è semplice, il Napoli ci sta lavorando ma non è semplice che finisca tutto entro la mezzanotte. Quindi entro il 30 giugno come vorrebbe in linea di massima la Roma, ma comunque con la consapevolezza che nulla cambierebbe se si definisse nei prossimi giorni.