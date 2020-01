Lobotka: "Onorato di far parte del Napoli, prometto che farò del mio meglio! Ho firmato con una delle migliori squadre in Europa"

Stanislav Lobotka è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Lo slovacco ha scritto un lungo post sul proprio profilo ufficiale di Instagram:

"Ciao a tutti, quando qualcosa finisce, inizia sempre qualcos'altro di nuovo. Il 2020 è iniziato alla grande.

La mia piccola principessa è entrata nella nostra vita, e pochi giorni fa ho firmato con una delle migliori squadre in Europa. È un passo molto importante per la mia carriera e sono molto felice.

Voglio ringraziare il Celta per la straordinaria opportunità che mi ha concesso, grazie ai miei compagni, allenatori e amici che ho incontrato a Vigo. Non vi dimenticherò mai. Grazie per tutti i complimenti.

Ora sono onorato di far parte del Napoli e prometto che farò del mio meglio"