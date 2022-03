Tra i centravanti passati per il campionato italiano più forti degli ultimi vent'anni non si può non annoverare Gonzalo Higuain, attualmente in forza all'Inter Miami e che in passato vanta esperienze nel Napoli, nella Juventus e nel Milan. Il suo nome, dunque, torna in voga in questi giorni, tenendo conto che domenica 6 marzo c'è la grande sfida che sa tanto di duello Scudetto tra gli azzurri di Luciano Spalletti ed i rossoneri di Stefano Pioli.

Le 10 cose che non sapevi su Higuain

Pur avendo difeso per tutta la sua vita i colori dell'Argentina, il bomber è nato a Brest , in Francia, dove suo padre, Jorge , giocava nel 1987 (suo anno di nascita).

Anche il soprannome " El Pipita " si lega al padre. Come detto, anch'egli era un calciatore e veniva chiamato da tutti "El Pipa". Va da sé che suo figlio di maggior talento (anche un suo fratello è un calciatore professionista) abbia ereditato, tra le varie cose, anche questo nomignolo.

Fino all'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, è stato lui l'acquisto più caro della storia della Serie A: i bianconeri, infatti, versarono nelle casse del Napoli per acquisirne le prestazioni 90 milioni di euro come previsto dalla clausola prevista nel suo contratto.

Sua madre, Nancy, morta poco meno di un anno fa, era una pittrice e si firmava con lo pseudonimo Zacarías.

A dieci mesi, è stato colpito da meningite fulminante ed è rimasto in ospedale per venti giorni.

A Napoli ha abitato nello stesso parco di Cavani , il parco Matarazzo, nella zona compresa tra il Vomero e Posillipo. Un parco da bomber.

Appena arrivato a Napoli, nell'estate del 2013, ha rischiato grosso al largo dell'isola di Capri quando, tuffandosi dal suo yacht, ha sbattuto la faccia su uno scoglio.

E' l'unico calciatore della storia del Napoli insieme a Diego Armando Maradona ad aver trovato la via della rete per sei gare consecutive.

Con 36 gol all'attivo nella stagione 2015/2016 è diventato il miglior capocannoniere in un campionato del calcio italiano. Sarà poi eguagliato nell'annata 2019/2020 da Ciro Immobile della Lazio.

nella stagione 2015/2016 è diventato il miglior capocannoniere in un campionato del calcio italiano. Sarà poi eguagliato nell'annata 2019/2020 da Ciro Immobile della Lazio. All'Inter Miami Gonzalo ha realizzato il sogno di giocare con suo fratello Federico.