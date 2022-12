La mannaia Decreto Crescita sul futuro di Osimhen e Lozano: cosa può cambiare per il Napoli | FOCUS

Sul futuro di Hirving Lozano e Victor Osimhen si stanno da tempo rincorrendo delle voci che vorrebbero un Napoli aperto ad eventuali offerte per cedere via i due calciatori. Tralasciando il discorso tecnico vogliamo focalizzarci sotto l'aspetto economico. Sia Lozano che Osimhen sono sotto contratto con il Napoli beneficiando degli sgravi fiscali del Decreto Crescita. Il club azzurro per lo stipendio lordo del Chucky paga 5,9 milioni così come per Osimhen. Al netto il loro ingaggio oggi è di 4,5 milioni. Numeri alla mano parliamo dei calciatori più costosi nell'organico del Napoli. Con l'avvicinarsi delle rispettive scadenze contrattuali diventa cruciale capire come dal punto di vista economico-finanziario De Laurentiis sarà costretto a rivedere certe cifre.

Decreto Crescita ingaggio Lozano e Osimhen

Lozano ha un contratto fino al 2024 che al momento non vede all'orizzonte segnali di prolungamento. Questa estate sarà dunque decisiva per le sorti del messicano che, in caso di cessione, porterà a prescindere una plusvalenza visto il valore residuale a bilancio. Per Osimhen la situazione è leggermente diversa nel senso che ha un accordo fino al 2025. In entrambi i casi il Napoli non potrà, qualora decidesse di rinnovare i contratti, beneficiare delle agevolazioni del Decreto Crescita. Tradotto in parole povere per chi non mastica economia: se Osimhen oggi costa 5,9 lordi all'anno con un nuovo contratto in azzurro questo costo potrebbe raddoppiarsi o forse di più. Anche perché se per Victor si parla di un De Laurentiis deciso a chiedere non meno di 100 milioni, logico pensare che al nigeriano almeno 7-8 netti (14-15 lordi) dovrai darglieli. C'è poi anche la curiosità che vede il Napoli storicamente cedere il suo centravanti dopo tre anni. E' accaduto con Edinson Cavani e Gonzalo Higuain che andarono via dietro pagamento di clausola rescissoria e soprattutto dopo che il loro cartellino era stato ammortizzato per il 70%. Cosa intenderà fare il Napoli con Lozano e Osimhen? La prossima estate sarà più che mai decisiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA