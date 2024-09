Il nuovo monte ingaggi SSC Napoli senza Osimhen: è tra quelli più sostenibili dell'ultimo decennio De Laurentiis | FOCUS

La cessione in prestito aldiha permesso al Napoli di dare una bella sforbiciata al monte ingaggi lordo. Prima della partenza dell’attaccante nigeriano verso la Turchia, abbiamo pubblicato un focus ( LEGGI QUI ) in cui abbiamo illustrato gli stipendi di rosa, staff ed anche il saldo di mercato che il Napoli ha avuto.

Con Osimhen in rosa, il monte ingaggi lordo del Napoli era di 81,9 milioni alla chiusura del calciomercato in Italia. La sorpresa Galatasaray è servita al club per risolvere più di una situazione. Dal punto di vista economico, la società si è liberata di un ingaggio da 13 lordi che verrà corrisposto interamente dai turchi. Ragion per cui, il nuovo monte ingaggi aggiornato ad oggi risulta essere di 68,9 milioni lordi. Un importo che, storicamente, pone il Napoli di Conte tra quelli più sostenibili economicamente. Nell’ultimo decennio infatti, la rosa più sostenibile è stata quella 2015/16 con 65 milioni lordi. Dopo c’è un ex aequo con 68 milioni delle annate 2014-15 e 2022/23. E solo dopo c’è l’attuale organico con 68,9 milioni.

Tornando all’attualità, De Laurentiis (dato aggiornato dopo Osimhen al Galatasaray) tra ingaggio lordo di squadra, staff tecnico e saldo mercato ha investito 220,9 milioni (84,9 squadra+staff e 136 milioni per cartellini).

