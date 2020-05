Giuntoli story - Sanremese 2001-05, l'ex DG: "Mi interfacciavo con lui sul mercato nonostante giocasse ancora: un suo nome ci portò in C2! Faceva già scouting per conto proprio" [ESCLUSIVA]

Ultimissime Napoli - Giuntoli è stato uno dei pilastri della Sanremese dal 2001 al 2005. In questi quattro anni, tra i vari direttori generali che si sono alternati, c'è anche Antonio Soda. Tra i due si instaura un rapporto forte che durerà negli anni

Nel tuo primo anno alla Sanremese facevi il DG

"Riconfermammo tutta la squadra e Giuntoli era uno dei big di quello spogliatoio, logico fosse per noi un punto di riferimento. Ci ha aiutato molto perchè l'anno successivo fu uno degli artefici della promozione in C2"

Già all'epoca era un database vivente di calciatori

"Assolutamente si! Conosceva tutti i giocatori delle squadre avversarie per filo e per segno, sapeva dirti tutto in modo davvero dettagliato: una roba incredibile. A me arrivavano segnalazioni su Tizio o Caio, ma chiedevo sempre a Cristiano cosa ne pensasse perché ne conosceva vita, morte e miracoli. Gli piaceva già andare a vedere le partite per studiare altri nomi nuovi ed accrescere così l'immenso bagaglio di conoscenze che già possedeva"

Un nome segnalato da lui che ha fatto la vostra fortuna a Sanremo?

"Ci disse di riconfermare assolutamente Calabria e noi lo prendemmo alla lettera. Fu l'uomo che poi ci portò in C2"