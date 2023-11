"Ho detto a Garcia di non preoccuparsi: il resto è pettegolezzo": De Laurentiis ci credeva davvero il 19 ottobre?

Era il 19 ottobre quando Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa rispondeva così su un possibile ribaltone in panchina dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina: "Nella vita si possono avere dubbi e va valutato il proprio operato, se c'è stato qualche errore me ne prendo la responsabilità. Ma da qui a dire di cambiare l'allenatore...". A distanza di un mese, certe dichiarazioni sembrano lontane anni luce ed anche un po' contraddittorie da parte del presidente il quale diede pieno supporto a Rudi Garcia in quel preciso istante: "Ho teso la mano a Garcia, gli ho detto di andare avanti e di non preoccuparsi: tutti fanno errori, mi auguro che non si ripetano più e da noi avrà supporto. Un cambio di guida tecnica è sempre traumatico e poi non ci sono in giro tanti allenatori che praticano il 4-3-3 con la difesa alta, come successo con Sarri e Spalletti. Potevo cambiare allenatore per accontentare la piazza? Ma sono str...ate, la piazza è più intelligente di quel che pensiate".

Non vediamo l'ora di sentire la voce del presidente De Laurentiis che dovrà spiegarci il motivo per cui, a distanza di quasi un mese, si è praticamente rimangiato ciò che dichiarò, anche con una certa fermezza, sul fatto che il Napoli avrebbe praticamente dato fiducia a Garcia nonostante le voci che avrebbero indebolito l'allenatore francese. C'è poi una battuta che tra le righe fa comunque sorridere.

Il presidente, sempre nella conferenza post Napoli-Fiorentina, disse: "Mi sento ancora con Mazzarri, Ancelotti, Benitez, Reja... il resto è solo un pettegolezzo che demolisce chi oggi è incaricato di allenare la squadra e che mi infastidisce". E se proprio in quei giorni gli fosse davvero venuto in mente di preallertare Walter qualora la situazione fosse realmente precipitata come purtroppo è accaduto? Non c'è la prova, ma solo questo piccolo indizio che può non fare escludere tutto. Adesso però è il momento di guardare avanti. C'è un presente che impone curiosità verso Mazzarri che dovrà dimostrare di saperci fare anche con il modulo 4-3-3 presidenziale. Come sempre dovrà essere il campo l'unico giudice di tutto. Il resto conta poco o nulla.

