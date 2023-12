Hai voluto la bicicletta e ora pedala...

Vero, il calendario non ha dato una mano a Mazzarri. Tante gare ravvicinate e poco tempo per ristabilire una parvenza di normalità. Sarebbe curioso sentire oggi il parere di chi, dopo Atalanta-Napoli, si affrettò a dire di una squadra guarita che aveva magicamente ritrovato i codici di matrice spallettiana. La cura Mazzarri sembra più un'eutanasia calcistica. A Garcia non è stato risparmiato nulla. Ogni decisione, battuta o sostituzione gli veniva rinfacciata in tutti i modi dalla critica. Una ricerca spasmodica della polemica perché in fondo Rudi è sempre stato sulle scatole a tutti. Non ha mai legato con l'ambiente anche se ci ha messo tanto del suo in campo per non creare empatia. Perchè a Mazzarri ora gli si dà l'alibi di aver preso un Napoli disastrato? I risultati parlano chiaro, il rendimento è peggiorato.

Fa sorridere che non si voglia guardare in faccia alla realtà. Napoli, quando percepisce di essere in difficoltà, anziché analizzare in maniera costruttiva le cose, tende sempre a trovare l'alibi pronto all'uso. A Roma si è assistito ad una partita da sonnifero del Napoli. Mazzarri, nella conferenza post gara, ha detto che la squadra meritava qualcosa in più anche in dieci. Rispettiamo il parere del tecnico, ci mancherebbe. Ma come si può dire di meritare se non si è mai tirato in porta? Rui Patricio ieri era seduto al bar dell'Olimpico a whatsappare con gli amici inviandogli auguri di Natale. Se una frase del genere l'avesse detta Garcia sarebbe accaduto il finimondo.

E la squadra? Nelle ultime due stagioni gli sono stati tolti alibi di qualsiasi genere da chi era in panchina. Dopo lo scudetto, oltre al triangolino tricolore sul petto, gli sono state cucite anche una decina di scuse dietro le quali ripararsi. Serve una terapia d'urto per uscirne fuori. Il problema è che mentre il medico studia la cura giusta, il malato muore. Mazzarri, lo sapeva benissimo, non ha tempo. O si adatta velocemente oppure il bonus 'ricordi' finirà. Il calcio, purtroppo, è anche questo. Caro Walter, tanto di cappello per il coraggio che ci stai mettendo accettando di sederti su un vulcano in piena eruzione emotiva e non solo. Però hai voluto la bicicletta e ora devi pedalare...